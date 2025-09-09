St Helena Government

Post and Customer Services Centre: Trial Change to Saturday Opening Hours

9 September 2025

The Post and Customer Services Centre (PCSC) would like to inform customers that, due to the low customer numbers the PCSC will close on alternate Saturdays on a trial basis.

This will take effect from Saturday, 13 September 2025 to Saturday, 22 November 2025.

An opening hours schedule will be posted on the notice board outside the PCSC.

Thanks are extended in advance to the public for their co-operation.

Revised Saturday Opening Hours

ClosedOpen
13 September 202520 September 2025
27 September 20254 October 2025
11 October 202518 October 2025
25 October 20251 November 2025
8 November 202515 November 2025
22 November 202529 November 2025

St Helena Government Communications Hub

Telephone: 22470
Email: communications@sainthelena.gov.sh