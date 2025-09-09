Post and Customer Services Centre: Trial Change to Saturday Opening Hours

9 September 2025
The Post and Customer Services Centre (PCSC) would like to inform customers that, due to the low customer numbers the PCSC will close on alternate Saturdays on a trial basis.
This will take effect from Saturday, 13 September 2025 to Saturday, 22 November 2025.
An opening hours schedule will be posted on the notice board outside the PCSC.
Thanks are extended in advance to the public for their co-operation.
Revised Saturday Opening Hours
|Closed
|Open
|13 September 2025
|20 September 2025
|27 September 2025
|4 October 2025
|11 October 2025
|18 October 2025
|25 October 2025
|1 November 2025
|8 November 2025
|15 November 2025
|22 November 2025
|29 November 2025